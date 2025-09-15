La Maceratese resta a quota zero. Fa festa l’Ostiamare di De Rossi

OSTIAMARE 2 MACERATESE 1

OSTIAMARE (4-3-3): Vertua, Piroli, Giordani, Buono, Vianni (11’st Menichelli), Marrali (11’st Greco), Badje (25’st Gueye), Rasi (22’pt Lazzeri), Spinosa, Vagnoni (38’st Pontillo), Tesauro. A disp.: Midio, Cinque, Felici, Carpita. All. D’Antoni.

MACERATESE (4-3-3): Gagliardini (38’st Cusin), Ciattaglia, Lucero (28’st Vanzan), Morganti, Perini, Ruani (11’st Sabattini), Ambrogi (38’st Marsili), Osorio, Neglia, De Angelis (28’st Mastrippolito), Marras. A disp.: Marchegiani, Borgiani, Cirulli, Papa. All. Possanzini.

Arbitro: De Angelis di Nocera Inferiore.

Reti: 13’ st Menichelli, 27’ st Osorio, 32’ st Spinosa.

Note: spettatori 400 circa, 100 ospiti.

Non è bastata alla Maceratese una gran bella prova sul piano tecnico per evitare la sconfitta in casa dell’Ostiamare, che dopo l’Ancona ha condannato alla sconfitta anche la seconda marchigiana sulla propria strada. Gara tosta all’Anco Marzio in cui i lidensi hanno mostrato non solo qualità ma anche il carattere giusto per piegare un avversario ben più temibile di quanto la classifica possa lasciar intendere. A decidere il match i guizzi di Menichelli, giovane cresciuto nel vivaio biancoviola, e di Spinosa, uno dei colpi più pesanti del mercato estivo. L’Ostiamare parte subito forte: dopo una manciata di minuti Vianni in spaccata insacca una palla vagante sul secondo palo ma c’è fuorigioco. Al 15’ è ancora Vianni a rendersi pericoloso ma Morganti salva i suoi con un recupero in extremis. Cinque minuti e a provarci è Rasi con una bella incornata che Gagliardini toglie dall’angolino basso. Poco prima della mezz’ora gli ospiti provano a farsi vedere con una bella ripartenza ma Marras spara alle stelle. Nella ripresa i ragazzi di D’Antoni provano subito ad alzare la voce con Spinosa che però sfiora il palo dal limite. La Maceratese spinge ma al 14’ ci pensa Giordani a respingere una conclusione pericolosa. Due minuti e a salire in cattedra è il giovane Menichelli che su una strepitosa imbucata di Greco batte Gagliardini. La Macerstese non si scompone e al 28’ agguanta il pari con Osorio che capitalizza una ripartenza. L’Ostiamare continua a prendere sull’acceleratore e al 32’ trova il guizzo vincente grazie al lampo di Spinosa che fulmina Gagliardini. Di nuovo in vantaggio ora l’Ostiamare del patron Daniele De Rossi gestisce il vantaggio. Gli ospiti dal canto loro si riversano in avanti ma senza successo. Di fatto l’ultimo pericolo per Vertua arriva al 44’ quando Sabattini affonda per vie centrali ma poi spara alle stelle. Per la Maceratese una gara che non deve essere valutata come un ridimensionamento tecnico, anche perché questo appare un campionato quantomai difficile.