La Maceratese sciupa troppo e viene punita. Montegranaro si assesta meglio nei piani alti

MONTEGRANARO

2

MACERATESE

0

MONTEGRANARO: Taborda, Diouane, Ruggeri, Capponi (23’ st Morales), Zaffagnini, Kukic, Tonuzi (32’ st Perpepaj), Rozzi (15’ st Cicconetti), Marilungo, F. Tissone, Lattanzi (30’ st Malavolta). All: Marinelli.

MACERATESE: Gagliardini, Iulitti (19’ st Luciani), Nicolosi (19’ st Martedì), Strano, Sensi, Pagliari, Mancini (27’ st Di Ruocco), Gomis (27’ st Massei), Cirulli, Minnozzi, D’Ercole (13’ st Perri). All: Ruani.

Arbitro: Dell’Oro di Sondrio.

Reti: 30’ Tonuzi, 47’ st Perpepaj.

Note: spettatori: 250 circa. Ammoniti Iulitti, Strano, Capponi, Mancini, Rozzi e Ruggeri.

MONTEGRANARO

Nell’anticipo (orario d’inizio alle 14,15) della ventitresima giornata del campionato di Eccellenza, il Montegranaro si conferma squadra difficile da battere e conquista tre punti preziosissimi contro la Maceratese, imponendo la prima sconfitta a mister Ruani sulla panchina biancorossa. Un successo che lancia i calzaturieri al secondo posto, alle spalle della capolista Civitanovese.

Padroni di casa, che schierano Marilungo, F. Tissone e Lattanzi. la Maceratese risponde con il tridente composto da Cirulli e D’Ercole ai lati di Minnozzi. Partono forte gli ospiti, che hanno subito una doppia occasione, prima con Mancini, che si fa respingere il tiro da Taborda, quindi Cirulli che tutto solo sbaglia clamorosamente il tap-in. Tocca quindi a D’Ercole andare alla conclusione, ma l’estremo di casa è sempre attento. Al 23’ altra grande occasione di Cirulli, che supera anche Taborda, ma poi calcia clamorosamente a lato: mani nei capelli per l’attaccante biancorosso. La legge del calcio si abbatte, dunque, sulla Maceratese, che dopo aver sprecato molto, viene punita dal Montegranaro. Tonuzi di testa, sugli sviluppi di un calcio piazzato, batte Gagliardini, portando avanti i padroni di casa. La Maceratese prova subito a rispondere, ma Taborda è sempre attentissimo. Nella ripresa la Maceratese continua a fare la partita, senza però trovare la zampata vincente. Ci prova ancora Cirulli, ma non c’è nulla da fare, la porta dei locali sembra stregata. Come accaduto in precedenza, il Montegranaro si conferma allora squadra cinica e in pieno recupero Perpepaj è bravo a sfruttare un errore della retroguardia ospite, per presentarsi davanti al portiere Gagliardini e batterlo in uscita, chiudendo di fatto la pratica.

Festeggia, dunque, il Montegranaro, che resta nei piani alti, altro stop invece per la Maceratese, che non riesce a trovare continuità e resta lontano dalla zona playoff.