La Maceratese si gode Vrioni: "Posso fare la prima punta"

"La vittoria della Maceratese è stata molto importante per la squadra e per il cammino che abbiamo intrapreso". È quanto dice l’attaccante Alessio Vrioni, classe 2004, che per il primo anno veste la maglia biancorossa dopo aver indossato quelle del settore giovanile del Matelica, dell’Ancona, delle giovanili della Spal e della Vigor Senigallia. La sua doppietta ha steso il K Sport Montecchio Gallo, seconda forza dell’Eccellenza, permettendo ai biancorossi di allungare il passo. "I miei due gol? Soprattutto – spiega – è merito dei compagni". Le due reti sono indirettamente la risposta a chi lamentava l’assenza di un vice Cognigni (la punta centrale era out per squalifica). "Da tre mesi – ha detto a fine gara l’allenatore Matteo Possanzini – sento ripetere che ci manca il vice Cognigni, noi abbiamo anche Vrioni che è uno dei profili giovanili più interessanti delle Marche. È giusto che si prenda la vetrina in questa gara perché se lo merita ampiamente". Il tecnico ha pronunciato dolci parole. "Sono contento per quanto detto dall’allenatore – dice il diretto interessato –, io mi impegno ogni giorno per crescere e migliorare". Però indiscutibilmente può essere stato un peso alla vigilia sapere di non dover fare rimpiangere un giocatore dell’esperienza e valore di Cognigni. "Sono rimasto tranquillo, ritengo di avere le caratteristiche per quel ruolo. Poi Cognigni mi ha dato 2-3 consigli, mi ha suggerito i movimenti da fare in campo e tutto è filato liscio". È stato un pomeriggio speciale e oltretutto sugli spalti c’era Giacomo Vrioni, il fratello di Alessio, attualmente al New England, club del Massachusetts che milita nella Major League Soccer, ma in passato è giocatore di Pistoiese, Samp, Venezia, Cittadella, Juve, Tirol in Austria. "È stato molto contento per i miei gol – svela Alessio –, a fine gara abbiamo parlato e mi ha detto che siamo una squadra forte e che possiamo crescere".

Domenica a Monte Urano si chiuderà il girone di andata. "Il bilancio è positivo, siamo un gruppo unito e forte, merito di società, staff tecnico e tifosi che ci sono sempre vicini. Adesso pensiamo solo al Monturano e a provare a chiudere in bellezza il 2024". Domenica si chiuderà il girone di andata e poi inizierà quello di ritorno in cui non mancheranno le insidie. "Noi – conclude Vrioni – dobbiamo continuare tenendo questo passo, cercando di portare sul campo le nostre qualità e modo di giocare".