La Macina per i 60 anni dello "STA"

Lo Sperimentale Teatro A compie 60 anni e ha deciso di festeggiare con il concerto di Gastone Pietrucci e dei musicisti de La Macina che presenteranno live l’ultimo cd prodotto, dal titolo "Il dono che non si nega. Ai poeti amati" che Pietrucci ha dedicato a Maurizio Agasucci. L’appuntamento si terrà oggi alle 18 nello "Stabile - Palazzina Sta" di via Panfilo, dove ha sede lo Sperimentale Teatro A. I musicisti compositori hanno musicato alcuni testi di poeti del ‘900, in particolare marchigiani, tra cui Remo Pagnanelli, ma anche Pasolini, che la "voce-abisso" di Pietrucci interpreta suscitando intense emozioni. Si esibiranno Adriano Taborro, Marco Gigli, Roberto Picchio, Riccardo Andrenacci. Interpreti dei testi poetici prima del canto saranno Maria Novella Gobbi e Piero Piccioni. Per festeggiare il prestigioso compleanno, però, lo Sta e la direttrice Allì Caracciolo hanno in programma diversi altri appuntamenti.