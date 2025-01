"La madre di Eva" a San Severino. Stefania Rocca protagonista

"La madre di Eva" interpretato, adattato e diretto da Stefania Rocca (nella foto) è in scena al Teatro Feronia di San Severino domani alle 20.45. Nello spettacolo, tratto dal romanzo omonimo di Silvia Ferreri finalista al Premio Strega nel 2018 e prodotto da Stage Entertainment con Enfi Teatro e Oraone Production, a San Severino in unica data per le Marche, sono in scena con Stefania Rocca gli attori Bryan Ceotto e Simon Sisti Ajmone. Le musiche sono di Luca Maria Baldini.

"La madre di Eva – scrive Stefania Rocca nelle note di regia – è la storia, toccante e contemporanea, di una madre che parla a sua figlia – lei l’ha sempre considerata una femmina – in una clinica di Belgrado, mentre al di là del muro, stanno preparando la sala operatoria e i dottori tracciano linee verdi sul suo corpo nudo, per permettergli di realizzare, finalmente, il suo desiderio: prima dei miei diciotto anni voglio sottopormi all’intervento che mi renderà quello che sono davvero: un uomo".

Biglietti al botteghino del Feronia 0733-634369 e alla Pro Loco 0733-638414 o nelle biglietterie del circuito Amat, su vivaticket.com.