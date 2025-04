"La maggior parte subisce molestie"

"Sono qui perché voglio, insieme con gli altri presenti, farmi portavoce di una problematica che colpisce spesso il nostro Paese – afferma Annachiara Cocciola, tra i partecipanti alla manifestazione di ieri a Macerata contro la violenza sulle donne –. In quanto donna è una situazione che mi riguarda personalmente, e non solo me: so che la maggior parte delle mie amiche o familiari donne hanno subito nella loro vita almeno una molestia da parte di persone non propriamente rispettose. Con questo genere di passeggiate, tra slogan, musica e rumore, speriamo di smuovere qualcosa e spronare alla riflessione oltre che al cambiamento".