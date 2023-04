"La maggioranza appare tutt’altro che virtuosa"

"Ci stiamo avvicinando al secondo anno della giunta Michelini e le tante promesse e i fiumi di parole scritti per accattivarsi il plauso dei cittadini, stanno evidenziando senza dubbio la scarsa quantità e qualità del lavoro svolto". E’ l’affondo del gruppo di minoranza "Porto Recanati 21-26", formato dai consiglieri Maria Grazia Nalmodi e Alessandro Rovazzani, in merito al bilancio di previsione 2023-2025 approvato la settimana scorsa dalla maggioranza. "Un Comune virtuoso se incassa 36 milioni di euro deve avere la capacità di ridare 36 milioni di euro in opere e servizi alla cittadinanza – osserva l’opposizione -. Non è virtuoso un Comune che al 1 gennaio 2022 aveva in cassa 6.686.872,87 di euro e si ritrova, un anno dopo, 8.575.894,332 di euro. I quasi due milioni di differenza non sono altro che servizi o opere che non sono stati capaci di restituire ai cittadini". E ancora, osserva Porto Recanati 21-26, "ci chiediamo come mai un assessore al turismo, invece di tutelare e incentivare il settore di sua competenza se ne esce dicendo che il sovraccarico (riferito ai turisti di luglio e agosto) non dà solo reddito, ma anche fastidio".