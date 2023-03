La maggioranza del tutti contro tutti

Giancarlo

Falcioni

Dopo quattro mesi – e dopo il no di Rosaria Del Balzo Ruiti, a cui il sindaco avrebbe voluto affidare le redini dell’Ircr –, la presidente in pectore è Patrizia Scaramazza, sul cui nome c’è però qualche resistenza da parte di alcuni settori della maggioranza. Una maggioranza che da tempo fa le bizze, basti pensare alle pressioni dei mesi scorsi per un rimpasto di giunta che non è ancora arrivato. Da un lato c’è Fratelli d’Italia, che dopo le elezioni nazionali reclama un maggior peso negli equilibri politici cittadini. Dall’altro c’è la Lega, uscita spaccata dal congresso cittadino che ha incoronato per un solo voto l’avvocato Aldo Alessandrini (rappresentante del gruppo che fa riferimento all’ex sindaco Anna Menghi), a scapito di Claudio Carbonari (la cui candidatura era sponsorizzata dal segretario provinciale Luca Buldorini). Poi c’è la civica del sindaco, più volte finita nel mirino degli alleati e ora in fibrillazione per l’esclusione dal cda dell’Ircr. Parcaroli si trova in mezzo, quanto mai solo, ed è costretto a mille acrobazie per mediare tra le varie spinte. Con il risultato però che molte decisioni tardano ad arrivare. Era successo con lo Sferisterio, con le nomine fuori tempo massimo del direttore artistico e del sovrintendente. Si è ripetuto con il piano parcheggi dell’Apm, tenuto nel cassetto per otto mesi, con ricadute pericolose sui conti della partecipata. E a proposito di Apm, alla fine di aprile scade l’incarico dell’amministratore delegato Giorgio Piergiacomi: l’opposizione già prevede un altro parto travagliato.