"La maggioranza deve garantirsi i voti da sola"

"La maggioranza sta implodendo. Io avevo votato la Simonetti con le giunte di centrosinistra e mi ero detto favorevole al progetto, ma l’amministrazione deve deve garantire da sé i voti per le delibere che porta in consiglio comunale". Ulderico Orazi, consigliere di Italia Viva che lo scorso gennaio aveva aperto a Simonetti, al momento del voto sulla variante portata in consiglio giovedì si è schierato contro il nuovo centro commerciale a Piediripa, spiazzando anche qualche esponente di centrodestra che contava sul suo voto (o quanto meno sulla astensione) per far passare la delibera. "La Simonetti venne portata in Consiglio nel 2008 con l’assessore Di Pietro. Da allora il mondo è cambiato, così come le opportunità. Siamo in una crisi che non permette di aprire un nuovo centro commerciale, che sarebbe il terzo in un brevissimo raggio. Non c’è più il potere d’acquisto di un tempo. Inoltre diciassette anni fa Valleverde avrebbe dovuto svilupparsi, ma poi i progetti caddero", spiega. Orazi sul lato politico rimarca che "l’amministrazione traballa. I tre fuoriusciti dalla maggioranza, Sabrina De Padova, Giordano Ripa e Claudio Carbonari hanno votato contro Simonetti, insieme a Blarasin di FdI. La maggioranza scricchiola, è al limite, seppur qualcuno di questi consiglieri potrebbe rientrare su altre importanti questioni". Rispetto ai piani commerciali, viari e ambientali, Orazi rimarca che "il problema più importante riguardo la crisi del commercio – evidenzia Orazi, che ha avuto per decenni un’attività in corso Cavour – è l’e-commerce, con la presenza di colossi come Amazon. Costruire un centro commerciale in quell’area sarebbe stato però un problema anche per la viabilità di Piediripa, già ora congestionata. A rilanciare il centro storico e il suo commercio – spiega Orazi – potrebbe essere il parcheggio a nord, sotto rampa Zara".

l. f.