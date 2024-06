La maggioranza difende il presidente Massi: "Attacco denigratorio"

"Tirare in ballo il rispetto nei confronti della figura femminile significa solo strumentalizzare un tema, serissimo, che niente ha a che fare con il dibattito in consiglio". I tre gruppi consiliari di maggioranza Tolentino Civica e Solidale, Tolentino Popolare e Riformisti Tolentino, intervengono compatti a sostegno del presidente del consiglio comunale Alessandro Massi, contro il quale le consigliere di minoranza Silvia Luconi, Silvia Tatò e Monia Prioretti hanno presentato un esposto al prefetto. Ad accendere la miccia tra Massi e Luconi, nell’ultimo consiglio, era stata la frase "stai zitta". "Il presidente Massi, come tutti i cittadini e le cittadine di Tolentino sanno, non è la persona che viene dipinta dalle tre consigliere, con una descrizione lontanissima dai principi che lo contraddistinguono – prosegue la maggioranza –. Prima di essere presidente del consiglio comunale, Massi è infatti figlio, marito e padre e ha sempre portato rispetto a tutti e soprattutto alle donne. La risposta alle tre consigliere durante l’ultima assise era legata solo ad aspetti organizzativi del Comune e con l’unica finalità di far rispettare il regolamento. In ogni caso, la questione si inserisce in una diatriba politica, seppur aspra nei toni. Non è neanche vero che sono state zittite in quanto, al contrario, lo stesso presidente ha concesso loro il diritto a replicare con il fatto personale, sebbene la discussione sia nata durante le sue comunicazioni, dove non è previsto dibattito. Nell’immediatezza dei fatti, il presidente si è più volte scusato per i toni usati. Comprendiamo il desiderio, a un mese di distanza dai fatti, di sviare l’attenzione rispetto ai risultati dell’amministrazione Sclavi in soli due anni di mandato. Quello che più dispiace è che le consigliere si paragonino alle donne vittime di violenza; a nostro giudizio un brutto scivolone e l’ennesimo attacco denigratorio e personale nei confronti di Massi".