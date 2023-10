"La maggioranza è spaccata. Il sindaco Bravi alleato col Pd"

"È ormai evidente da tempo che il sindaco Bravi, con parte della maggioranza consiliare, è di fatto alleato con il Pd. Un’ulteriore conferma – sottolinea il gruppo di minoranza di Fratelli d’Italia – è giunta dall’ultimo consiglio comunale dove è emersa la spaccatura in atto della maggioranza". "L’oggetto della discordia – si legge in una nota del partito della Meloni – è stata una mozione del Pd in cui si chiedeva al sindaco di impegnarsi, insieme con la Provincia, per risolvere il caso del Liceo classico. Come gruppo di FdI abbiamo deciso di votare a favore in quanto ci è sembrato un messaggio, seppur banale e scontato, assolutamente doveroso. Dai banchi del centrosinistra, invece, è successo di tutto: il sindaco, che sostiene la mozione del Pd, quasi ad "auto-ribadire" il suo ruolo, le liste più a sinistra, che corrono a sostegno del Partito Democratico, mentre il gruppo vicino a Francesco Fiordomo si è astenuto nella sorpresa generale. Non solo, il presidente del Consiglio Tania Paoltroni, tra le più vicine a Fiordomo, ha anche criticato aspramente la mozione stessa, definendola "offensiva" per il sindaco, a quanto pare per nulla offeso".

La mozione è passata con 9 voti compresi i tre consiglieri del blocco di centro destra (FdI e Lega) mentre gli astenuti sono stati 3 dell’attuale maggioranza. "Si può logicamente dire - conclude il comunicato di FdI - che non c’è più una maggioranza politica coerente in Consiglio comunale".

Antonio Tubaldi