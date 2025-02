"La maggioranza ha fallito: Sclavi si dimetta"

"Quanto è successo negli ultimi dieci giorni è talmente grave che, da consiglieri comunali di Fratelli d’Italia e Tolentino nel Cuore, non possiamo non esprimere la nostra amarezza e il nostro sconcerto". Esordiscono così i consiglieri Silvia Luconi (nella foto), Francesco Colosi, Silvia Tatò (Fdi) e Monia Prioretti (Tolentino nel Cuore), che invitano il primo cittadino Mauro Sclavi a dimettersi.

"Finalmente tutte le forze che compongono la maggioranza e in primis il sindaco, che è chiaramente sotto scacco di Tolentino Popolare, hanno gettato la maschera e hanno mostrato alla città quale sia il loro vero volto – continuano –: un gruppo di persone assetate di potere, che oltre a non conoscere minimamente le dinamiche amministrative sono disposte a tutto pur di rimanere saldamente attaccate alla poltrona. Nel 2022 alcuni di loro dicevano di essere stati definiti componenti del partito degli esclusi, gli stessi che hanno fatto della propria cacciata il punto di forza della campagna elettorale, ed ecco che, solo dopo pochi anni, con l’allontanamento dalla giunta di ben tre assessori, arrivano a trasformarsi da vittime a carnefici". Il riferimento è a quando gli allora assessori (e attuali presidente del consiglio e vicesindaco) Alessandro Massi e Alessia Pupo furono cacciati dall’ex sindaco Giuseppe Pezzanesi.

"Abbiamo sempre detto, anche in tempi non sospetti, che questa amministrazione non avrebbe potuto lavorare a lungo: troppo eterogenea, troppo intrisa di desiderio di rivalsa. E infatti hanno iniziato sin da subito, di fronte alle prime difficoltà, a litigare e sono emerse le ambizioni dei singoli che prevaricano i bisogni della collettività – proseguono i due gruppi consiliari –. In questi due anni e mezzo abbiamo fatto un’opposizione forte, coerente e nell’interesse della città. Non rinneghiamo nessuna delle nostre battaglie politiche, neanche quelle contro Gobbi, Lucaroni e Giombetti, ma dobbiamo ammettere che tutti e tre sono vittime di una politica abusata e abusante".

Infine la stoccata al sindaco Sclavi. "Nel 2016, alla città che lo aveva visto come un eroe quando lasciò il banco da presidente del consiglio, Sclavi disse “Non sono attaccato alla poltrona, e non servo né un partito né un sindaco, ma i cittadini“. Se ciò è ancora valido, si dimetta e non si nasconda dietro inutili scuse a propria discolpa, scorciatoie, inciuci, accordi – concludono –. Meglio ritirarsi con dignità. Oramai ha tradito la volontà dell’elettorato. La cruda verità è che questa maggioranza ha fallito".

Lucia Gentili