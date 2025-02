La maggioranza replica a Sirocchi: "Critiche sugli alberi tagliati. Poteva consultare i documenti"

"La perdita di memoria è da sempre uno dei mali della politica. E Sirocchi ha una memoria e una sensibilità verso la protezione del verde che soffrono di amnesie". In questo modo il gruppo di maggioranza Civico Progetto Comune, guidato dal sindaco Andrea Michelini, ha ribattuto duramente all’ex assessore Carlo Sirocchi, che nei giorni scorsi aveva criticato il recente abbattimento di ben venti alberi lungo viale dei Pini, a Porto Recanati. Ma la faccenda non finirà qui: dopo aver letto sui social la nota a firma dell’amministrazione, Sirocchi si dice intenzionato a presentare una denuncia per diffamazione. Nello specifico, il gruppo di maggioranza gli aveva risposto con un comunicato diffuso mercoledì sera su Facebook. "Abbiamo letto con stupore le dichiarazioni rilasciate da Sirocchi, perché da un ex assessore al bilancio ci si aspetta per lo meno che abbia il buonsenso di consultare qualche documento pubblicato sull’albo pretorio – ha scritto in risposta Civico Progetto Comune -. Se Sirocchi avesse approfondito la vicenda, avrebbe scoperto che il costo per il singolo abbattimento è di 253 euro e che la cifra da lui riferita, ossia di 70mila euro, comprende molti altri interventi di ripiantumazione. Parliamo della potatura a regola d’arte dei quattro pini sempre sullo stesso viale e parliamo di attività che coinvolgono corso Matteotti, dove è prevista la nuova piantumazione di 17 pini rimossi nel tempo dalle amministrazioni che si sono succedute". Ma subito dopo la giunta ha lanciato qualche frecciatina all’allora assessore. "Magari scavando in un passato che lo ha visto protagonista attivo della politica – ha aggiunto la maggioranza –, Sirocchi avrebbe anche scoperto che sotto le amministrazioni di centrodestra, di cui faceva parte, si spendevano 39.900 euro per la sola potatura degli alberi di corso Matteotti. E avrebbe potuto rammentare che nell’amministrazione di cui ha fatto parte sono stati abbattuti otto cipressi (senza prevedere alcuna ripiantumazione) proprio in quel viale dei Pini dove lui abita, senza che fossero prodotte prima relazioni agronomiche".