"La maggioranza si è dissolta sul voto alla variazione di bilancio"

"Pollastrelli patetico e antidemocratico, è la maggioranza che dimostra uno scarso senso di responsabilità". La pensano così i consiglieri d’opposizione Mirella Paglialunga (Per Civitanova), Roberto Mancini (Dipende da noi) e Letizia Murri (Ascoltiamo la città) dopo i fatti di martedì sera, quando al Consiglio comunale la maggioranza non è riuscita ad approvare la variazione di bilancio di 450 mila euro relativa alla realizzazione del nuovo asilo nido in zona Micheletti. Sul punto si sono registrati i no dei tre consiglieri d’opposizione rimasti in aula, Paglialunga, Mancini e Murri e l’astensione di due esponenti della maggioranza, Fausto Troiani e Pierluigi Capozucca (Vince Civitanova). Troiani poi ha chiesto di rivotare perché "confuso" mentre l’assise era presieduto dalla vice presidente Mirella Paglialunga, la quale ha invece contrapposto il proprio niet: tutto rimandato a lunedì 17, ma intanto non si placano le polemiche. "Questa maggioranza si è dissolta a seguito di due astensioni dei consiglieri di ‘Vince Civitanova’, evidentemente in disaccordo con tale scelta", dicono i tre che poi rispondono agli attacchi di Giorgio Pollastrelli jr, autore di un post in cui incolpava la minoranza della mancata approvazione. Dichiarazioni, quelle del leghista, alle quali aveva fatto seguito l’intervento contrariato, sempre a mezzo social, del segretario dem Lidia Iezzi e ora lo stesso concetto, Paglialunga, Murri e Mancini lo affidano ad una nota: "È patetico – scrivono – il tentativo di dare la colpa ai tre consiglieri dell’opposizione presenti in quel momento in aula, come se proprio noi dovessimo sostenere questo modo maldestro di fare dell’amministrazione Ciarapica, su delibere in cui non crede neppure una parte della sua stessa maggioranza. Questa pretesa denota una concezione antidemocratica della democrazia. Ora la maggioranza fa riconvocare il Consiglio comunale per deliberare la variazione, ma uno schieramento serio dovrebbe presentarsi fin dall’inizio concorde, equilibrato e tempestivo nelle sue scelte, senza convocare Consigli comunali a ripetizione".

Francesco Rossetti