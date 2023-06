La maggioranza spinge "Uno spazio espositivo dedicato a Dante Ferretti" Ma la Cassetta dice no

di Chiara Gabrielli

Uno spazio dedicato al grande scenografo maceratese Dante Ferretti, tre volte premio Oscar: è quanto propone la maggioranza con un ordine del giorno firmato dai consiglieri della Lega, Aldo Alessandrini, Andrea Blarasin, Roberto Fabiani, Francesco Luciani, Laura Orazi, Giovanni Pianesi, Paola Pippa, oltre che da Pierfrancesco Castiglioni (Fratelli d’Italia), Sandro Montaguti (Forza Italia), Alessandro Bini (civica Parcaroli), Antonella Fornaro (Udc), e, naturalmente, dal consigliere di opposizione David Miliozzi (Macerata Insieme) che da sempre si è speso per Ferretti. Da una parte, quindi, c’è la maggioranza che chiede di "prevedere uno spazio espositivo dedicato alla genialità dell’opera del premio Oscar marchigiano e di sua moglie Francesca Lo Schiavo, che, in sinergia con lo Sferisterio, possa fungere anche da spazio laboratoriale sia per quanto riguarda la scenografia che per i costumi" e per "istituire un tavolo con gli attori principali del territorio "finalizzato alla costituzione del Centro mondiale della scenografia e del cinema, un polo di alta formazione artistica, che coinvolga Ferretti e sua moglie", a cominciare da Unimc, Accademia di Belle Arti, scuole, fondazioni, associazioni locali, Ministero, Regione; dall’altra parte, però, l’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta frena la ‘sua’ maggioranza: "Ci siamo già espressi mille volte su questo – spiega –, così stiamo guardando indietro. Questa è la solita proposta di Miliozzi. Non vedo con quali fondi né con quale allestimento e nemmeno in quale luogo potremmo realizzare un simile spazio. Se ci fosse un progetto concreto, sarei la prima ad aderire con slancio. Prova ne è che, finora, tutto ciò che si poteva fare con le risorse e le potenzialità del Comune si è fatto, e con piacere. Ma sono 25 anni che parliamo di un progetto su Ferretti, ora guardiamo al futuro. Anche perché – incalza la Cassetta – la visione dei musei è completamente cambiata, basta pensare al Mercato delle Erbe, per cui è coinvolto Iginio Straffi (Rainbow) e dove si potrà avere un’esperienza del tutto innovativa". Più che questo progetto, l’assessore Cassetta fa notare che "c’è quello della Regione (a Villa Buonaccorsi a Potenza Picena), sposato dall’onorevole Giorgia Latini e vicepresidente Commissione cultura, e semmai aderiremo a quello, è giusto che Macerata ci sia, dato che Ferretti è nato qui. Ma dico no a un progetto senza basi concrete, Ferretti merita rispetto".

"Mi sono sempre battuto perché il maestro abbia il giusto riconoscimento, con uno spazio espositivo, innovativo e immersivo in cui poter vivere in modo totalizzante le sue invenzioni – le parole di Miliozzi –. Ad esempio, con la tecnologia 3d, si potrebbe vivere l’esperienza del labirinto verticale de ‘Il nome della rosa’. Non solo uno spazio espositivo, ma anche uno laboratoriale, che sia punto di riferimento per le maestranze e l’artigianato del territorio, in stretto legame con lo Sferisterio, e che sia una scuola di alta formazione che può ambire a diventare il centro mondiale della scenografia a due passi da Recanati, centro mondiale della poesia". Il Comune "può trovare, con l’Accademia e l’Università, lo spazio per il laboratorio, mentre basterebbe poco per valorizzare luoghi e monumenti maceratesi che hanno ispirato il Maestro. Lo spazio espositivo fisso lo dovrà individuare l’amministrazione comunale". Il maestro Ferretti dopo un sopralluogo aveva dato il suo benestare sia per l’ex Banca d’Italia sia per l’ex cinema Corso.