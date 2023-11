La maggioranza sull’Hotel House: "Bene il confronto con Prisco"

Non si fa attendere la risposta della maggioranza al gruppo politico di "Porto Recanati 21-26" che ha accusato la Giunta di "aver sottovalutato l’effettiva portata del problema sicurezza in città" facendo riferimento alla proposta avanzata nel tavolo sulla sicurezza che si è tenuto lo martedì in Prefettura a Macerata alla presenza del sottosegretario agli Interni, l’onorevole Prisco di una soluzione di tipo Caivano per la presenza dell’Hotel House. "Mai proposto – si ribadisce – un "modello Caivano" nel tavolo sulla sicurezza".

Il sottosegretario Prisco è stato "debitamente ragguagliato dal nostro primo cittadino delle problematiche che il Palazzo Hotel House e i suoi abitanti stanno affrontando. Finalmente abbiamo avuto un’occasione di confronto con le autorità governative sulle difficoltà di un piccolo Comune come il nostro nel dover affrontare criticità inerenti a una struttura così popolosa che da molti anni sta conoscendo un lento, inesorabile e costante degrado. L’Ente Comune non ha risorse umane ed economiche per farsi carico delle criticità strutturali di un palazzo privato nel quale vivono circa 1500 persone e 400 minori". Non manca, naturalmente, neanche un pizzico di polemica contro Rovazzani: "Il problema Hotel House non va affrontato con battute in stile Rovazzani e con le ipotetiche soluzioni che lo stesso non ha mai prospettato per risolverlo. È abbastanza palese – si legge nella nota dell’amministrazione comunale – il suo atteggiamento nel voler andare contro all’Amministrazione a prescindere, senza conoscere a fondo la realtà di cui parla".

La maggioranza ricorda, infine, che è stato "costituito, accogliendo una specifica proposta del Consigliere Piscitelli che abbiamo ritenuto costruttiva, una commissione consiliare (che ha avuto il parere contrario dei Consiglieri di Porto Recanati 2126) che possa occuparsi delle problematiche dell’Hotel House".

ant. t.