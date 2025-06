La magia del colore a Santa Croce. In mostra le opere di 48 artisti

Quarantotto artisti con 50 opere, una chiesa nel cuore della città – quella di Santa Croce – trasformata in galleria. È stata inaugurata "La magia del colore", la mostra collettiva che ha acceso i riflettori sull’arte come strumento di incontro, inclusione e dialogo tra generazioni. Curata da Lucia Spagnuolo, docente del liceo artistico di Macerata, in collaborazione con l’associazione culturale Santa Croce, l’esposizione raccoglie i lavori di pittori, scultori e fotografi marchigiani, uniti dal desiderio di restituire al pubblico uno sguardo corale sulla ricchezza della creatività contemporanea.

Tra i partecipanti anche gli studenti del liceo, protagonisti di un’esperienza di condivisione e formazione accanto a professionisti del settore. Un’occasione preziosa di crescita, dove scuola e territorio si fondono nel segno dell’arte. Presente in mostra con un’opera anche Silvio Craia, maestro della pittura e figura simbolo della cultura visiva marchigiana e internazionale, la cui adesione conferisce ulteriore prestigio all’iniziativa. All’inaugurazione ha portato il saluto dell’amministrazione comunale l’assessore Riccardo Sacchi, che ha evidenziato il valore dell’evento per la città e il ruolo fondamentale delle collaborazioni culturali locali. L’esposizione sarà visitabile fino al 2 luglio.