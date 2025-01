"La magia dell’inverno": laboratori e giochi al Centro per la famiglia

Il Centro per la famiglia, promosso dall’assessorato alla famiglia di Civitanova e gestito dal Paolo Ricci, propone un pomeriggio da trascorrere insieme. Domenica dalle 16 alle 18, la struttura di vicolo San Silvestro 11 a Civitanova Alta rimarrà aperta per ospitare famiglie con bambini di età tra 2 e 8 anni. Si avrà la possibilità di solvere attività inerenti "La magia dell’inverno” con creazioni, letture e gioco libero. L’ingresso è gratuito, non è necessaria la prenotazione. "Iniziamo il 2025 con le nuove attività domenicali del nostro Centro per le famiglie, pensate per offrire spazi gratuiti e di aggregazione. L’obiettivo è costruire a Civitanova una comunità tra famiglie e nelle famiglie stesse sempre più salda e sostenuta" ha dichiarato l’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi. Per maggiori informazioni è possibile contattare lo 0733 78361 oppure scrivere a centro.famiglia@paoloricci.org