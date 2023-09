La magiadel ritornoin classe

Donatella D’Amico*

Carissime e carissimi, inizia oggi un nuovo anno scolastico. Quali novità ci riserva e quali sfide? Per chi lavora nel mondo della scuola o studia, è un percorso iniziato già molte volte; ogni anno sembra ripetersi come il precedente, ma in realtà ciascuno di noi vive la "magia dell’inizio dell’anno scolastico", che si ripropone con rinnovato entusiasmo e apprensione. Quest’anno c’è stato un cambio al vertice dell’Ufficio scolastico regionale, e per tutta la comunità scolastica delle Marche ciò deve essere fonte di serenità, in quanto ritengo di aver preso in consegna una realtà scolastica ad ottimi livelli.

*Direttore generale

Ufficio scolastico regionale