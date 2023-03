"La malattia cronica è asintomatica, può manifestarsi a tutte le età"

Un flusso di 275 ricoveri ordinari e 52 ricoveri in Day Hospital; 98 pazienti nell’Emodialisi di Macerata, 28 in quella di Tolentino, 95 a Civitanova e Recanati; 31 a Macerata e 5 a Civitanova in Dialisi peritoneale; 90 pazienti trapiantati a Macerata e 40 a Civitanova. Sono i numeri che danno conto della intensa attività dell’Unità operativa complessa di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale di Macerata, diretta dal dottor Franco Sopranzi, ma anche della diffusione delle patologie renali. Malattie che arrivano in silenzio, senza che si avverta dolore. Anche per questo, per sensibilizzare la popolazione alla prevenzione, affinché si giunga a una diagnosi precoce, oggi si celebra la Giornata mondiale del rene. "La malattia renale cronica – spiega il direttore Sopranzi – è una patologia ad andamento progressivo, non legata a un evento acuto e che può manifestarsi in tutte le fasi della vita, anche se è prevalente negli anziani. Il vero problema è che si tratta di una patologia asintomatica: si manifesta con sintomi importanti solo quando la riduzione della funzione renale è estremamente avanzata. Per questo motivo è frequente che l’insufficienza renale cronica venga diagnostica troppo tardi, quando fanno la loro comparsa anoressia, anemia, astenia, sensazione di freddo, fiato corto, sintomi aspecifici che non richiamano subito la presenza di una malattia renale". I fattori di rischio più importanti sono il diabete mellito, l’ipertensione arteriosa, la vasculopatia aterosclerotica, la displipidemia, sovrappeso e obesità. "Si tratta, tuttavia, di fattori modificabili sui quali è possibile compiere interventi di tipo preventivo", sottolinea Sopranzi. Tra i fattori di rischio, però, ci son anche le malattie croniche "primitivamente" renali legate a malattie autoimmunitarie o ereditarie, meno facilmente prevenibili. "Sul fronte delle cure partiamo da un adeguato controllo dell’ipertensione arteriosa e del diabete a cui aggiungere un corretto approccio nutrizionale sin dagli stadi precoci della malattia. Aggiungiamo il trattamento tempestivo di alcune complicanze e, poi, possiamo contare su alcuni farmaci di notevole efficacia nel migliorare la prognosi renale e cardiovascolare dei pazienti, a prescindere o meno dalla presenza di diabete".

