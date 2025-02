"La malattia nascosta a tutti. Ha fatto vincere l’amore per gli altri"

"Si dice che il cielo avesse bisogni di angeli e ora Marina sei quel raggio luminoso che brilla lassù. Ci hai lasciato l’eredità preziosa dell’amore gratuito a chi ne aveva bisogno. La tua vita è stata un dono che ci ha aiutato a crescere, con forza e umiltà. So che adesso tu veglierai su di noi". Sono state queste le parole pronunciate da un’amica durante il funerale di Marina Valentini, la 67enne ex presidentessa dell’Avulss di Porto Potenza, morta venerdì scorso all’ospedale di Civitanova, dopo che si era sentita male a casa sua, in contrada Castelletta. Appena otto giorni prima la donna aveva perso l’amato marito, Enzo Paolucci.

Ieri mattina sono state tante le persone che hanno presenziato al suo funerale svolto nella chiesa di Sant’Anna, tra cui l’ex sindaco Sergio Paolucci e l’ex vicesindaco di Porto Recanati, Rosalba Ubaldi, cugina di Valentini. Ma non sono mancati nemmeno diversi pazienti dell’Istituto Santo Stefano perché da anni Valentini, con altri volontari della sua associazione, li portava ogni domenica mattina a messa. A officiare la funzione è stato il parroco emerito, don Cesare Di Lupidio. "Oggi la vita di Marina è stata affiancata a quella di Gesù e ha terminato il suo pellegrinaggio terreno – ha detto il sacerdote durante l’omelia –. Marina ha incarnato la carità, aiutando i bisognosi e i malati. Il suo amore per l’Avulss era per soccorrere i sofferenti. Una fede che l’ha vista sempre al servizio degli ultimi". Proprio davanti al feretro è stata deposta una vecchia foto, che ritraeva Marina Valentini abbracciata con il marito Enzo Paolucci.

Molto sentite sono state anche le parole pronunciate dalla cugina: "Il suo pensare agli altri, alla sua famiglia ma anche a chiunque ne avesse bisogno era per lei la cosa più naturale del mondo – ha ricordato Ubaldi -. Lo ha sempre fatto per chiunque, in silenzio. Sempre con il sorriso sulle labbra e senza mai far pesare il suo impegno. Il suo unico vizio era l’amore per gli altri. E per quell’amore, ha nascosto a tutti di essere malata e si è trascurata. Solo essercene accorti dieci giorni fa, avremmo potuto costringerla a curarsi, ma lei non ha voluto far preoccupare i suoi cari. Ancora una volta ha fatto vincere l’amore. Ci lascia un patrimonio inestimabile: il suo esempio e l’amore che ha sempre dimostrato per tutti". Subito dopo c’è stata l’uscita della bara, davanti alla folla di amici.

Giorgio Giannaccini