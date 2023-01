La mamma di Pamela dal sottosegretario

Il sottosegretario alla giustizia ha ricevuto ieri pomeriggio Alessandra Verni, la mamma di Pamela Mastropietro, la diciottenne uccisa e e fatta a pezzi nel gennaio 2018. La donna aveva scritto anche al ministro Carlo Nordio, alla premier Giorgia Meloni e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che tramite il suo consigliere l’ha già ricevuta in Quirinale. Alessandra Verni ha chiesto giustizia per sua figlia e per tutte le donne "violentate e massacrate da individui liberi di agire". Al sottosegretario Andrea Ostellari ieri ha mostrato le immagini choc dei resti di Pamela Mastropietro e ha chiesto verifiche. "Sono soddisfatta dell’incontro – ha commentato Alessandra Verni –, l’ho messo a conoscenza di tante cose che non sono andate in questi cinque anni".