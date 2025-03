La mamma di Pamela: "Felicissima per Luca, ora vorrei incontrarlo"

"Sono felicissima per Luca, ho intenzione di incontrarlo". Sono le parole di Alessandra Verni, la mamma di Pamela Mastropietro uccisa e fatta a pezzi nel gennaio 2018 dal nigeriano Innocent Oseghale, che ha commentato così la notizia della scarcerazione di Luca Traini. A sette anni e un mese di distanza dal raid razzista per le strade di Macerata, messo in opera da Traini pensando di vendicare Pamela, il 35enne maceratese, che vive a Tolentino, è tornato libero e andrà in prova ai servizi sociali. Nel tempo Traini ha sempre avuto pensieri di vicinanza nei confronti della famiglia di Pamela, inviando lettere di affetto e recapitando fiori in occasione delle commemorazioni della povera ragazza.

"Traini ha fatto un ottimo percorso di rieducazione in carcere, che evidentemente è servito, a differenza di qualcun altro (il riferimento è a Oseghale, l’assassino di sua figlia, ndr) – ha continuato Alessandra Verni –. Sto valutando di incontrarlo, come pure allo stesso modo voglio incontrare Oseghale. Ma Oseghale è diverso, lui è il carnefice. Non sposo il gesto che ha fatto Traini, certo, ma da mamma lo voglio ringraziare. Il suo gesto non è stato altro che la dimostrazione dell’esasperazione della gente di fronte a questa immigrazione incontrollata, che continua a delinquere e, purtroppo, a fare molto altro. Questa è una settimana particolare, domani (oggi, ndr) sarà il mio compleanno. E adesso sto affrontando una malattia, dovuta al trauma e al dolore che ho vissuto. Ho fatto tanti esami, non è genetica: la malattia è legata al trauma che ho subito con la perdita di mia figlia Pamela", ha concluso la madre di Pamela Mastropietro, che nell’ottobre scorso aveva annunciato con un doloroso post pubblicato sui social di avere un tumore al seno. Il "Lupo" era stato arrestato il 3 febbraio 2018. Quella mattina Luca Traini aveva impugnato la sua pistola Glock e al volante della sua auto, una Alfa Romeo 147, aveva cominciato a sparare contro tutte le persone di colore che incrociava per la strada, pensando in questo modo di vendicare la morte della giovanissima Pamela. Aveva ferito sei immigrati. Poi, alla fine, dopo essere salito al monumento dei caduti, avvolto in una bandiera tricolore, era stato arrestato dai carabinieri. L’altro ieri, dopo sette anni, Traini è uscito dal carcere del Barcaglione di Ancona, dove stava scontando una condanna a dodici anni per il reato di strage aggravata dall’odio razziale.