La mamma di Pamela: “Ho un tumore, ma continuo a lottare per la giustizia”

Macerata, 13 ottobre 2024 – “Oggi sento il bisogno di aprire il mio cuore e condividere una notizia che ho ricevuto da poco: tumore al seno”. Comincia così il doloroso post di Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata, dal nigeriano Innocent Oseghale, nel gennaio del 2018.

“Avrei dovuto aspettarmelo dato il trauma che ho subito con la perdita di mia figlia Pamela – continua la donna -. Mi rendo conto che questo è nulla in confronto a quello che sto già portando nel cuore da anni. La voglia di raggiungerLa c’è, e mi chiedo se dovrei semplicemente arrendermi e lasciarmi andare a tutto. Ma poi dal Cuore arriva una Voce: Pamela non vuole questo da me, ho ancora qualcosa di importante da portare a termine, qualcosa di diverso da fare in questo mondo. Sicuramente io continuo e non mi arrendo a cercare giustizia, ad aiutare gli altri e a combattere contro ogni forma di violenza …continuando naturalmente, ad aiutare anche me in questa nuova sfida”.

Prosegue Alessandra Verni: “Spesso penso che dall”Alto mi stanno forgiando di una grande armatura di forza interiore per poter affrontare tutte queste prove! Grazie per starmi vicina. A chi vive un ergastolo di dolore per la perdita di un figlio/a, a chi vive una malattia o un dolore che, a volte per chi ti sta intorno,è invisibile o rimane indifferente… vi dico non vi preoccupate perché non siamo soli! E più condividiamo le nostre storie – conclude la donna – più possiamo essere messaggi di Speranza per altre persone. Anche nei momenti difficili e bui possiamo diventare Luce”.