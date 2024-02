La mamma di Pamela: "Traini? No alla violenza, ma vorrei incontrarlo"

"Luca Traini ha avuto sempre un pensiero per Pamela. Né io né la mia famiglia abbiamo mai condiviso il gesto che fece perché alla violenza non si risponde con la violenza, ma da mamma lo ringrazio di cuore". Così commenta la lettera scritta dal maceratese Traini Alessandra Verni, la mamma di Pamela Mastropietro, la 18enne romana trovata in pezzi in due trolley a Pollenza il 30 gennaio di sei anni fa. Martedì, la famiglia della ragazza ha organizzato una fiaccolata in piazza Re di Roma per lei, e in quella occasione Alessandra Verni ha letto il messaggio che, dal carcere di Barcaglione ad Ancona, Traini le ha mandato, scritto sopra a una bandiera tricolore.

Una bandiera come quella che aveva sulle spalle la mattina del 3 febbraio, quando il maceratese si consegnò ai carabinieri dopo la sparatoria razzista per le vie di Macerata. Per quell’episodio, Traini (che ora studia Agraria) è stato accusato di strage e condannato a 12 anni di reclusione. "Ti ho visto nelle cose belle della vita, nella gioia, nell’amore. Nel tuo sorriso riconosco una cara amica. Uniti per sempre dal dolore, legati dall’amore, anime sacre. Un bacio agli angeli scesi sulla terra, un bacio Pamela, un bacio Alessandra", sono le parole scritte alla mamma di Pamela. Non è la prima volta che Traini manifesta la sua vicinanza alla madre della ragazza: "Sia quanto andai all’obitorio che poi per il funerale – ha ricordato ancora la mamma –, Traini (mi fece trovare un cuore bianco di fiori. Io spero di incontrarlo". Il maceratese ha sempre detto di aver agito sull’onda dell’emozione dopo aver sentito alla radio le ultime novità sull’omicidio. La sua idea era di punire chi, secondo lui, aveva responsabilità per quella morte: gli spacciatori, identificati in tutti i ragazzi di colore incrociati per le strade, e presi di mira dall’auto con il rischio di uccidere loro e gli altri passanti. Sei persone rimasero ferite. La famiglia Verni non lo ha mai giustificato, ma la mamma di Pamela martedì sera ha ringraziato Traini e si è messa sulle spalle il tricolore ricevuto da lui. A ricordare la ragazza, ieri su Facebook, è stata la nonna di Pamela, Giovanna Rita Bellini, con un messaggio commovente: "Ti hanno trovata, alle prime luci del giorno. Non sanno chi sei. Ma la valigia rossa e blu è la tua, inconfondibile. La notizia sulla stampa, il tuo volto in televisione, gli aggiornamenti, qualche pietosa bugia. Il cuore sa che quel povero corpo straziato è il tuo. Ma la ragione irrazionalmente non vuole accettare. Perché proprio tu? Nonna Giovanna".