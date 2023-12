"La mancata assunzione dei medici non sorprende"

Molta preoccupazione dal comitato Salviamo l’ospedale, che nella sua nota stampa degli ultimi giorni parla delle problematiche emerse negli ultimi giorni in merito al mancato arrivo di alcuni medici all’ospedale camerte. "Con rammarico ma non certo con sorpresa, apprendiamo della mancata assunzione di medici, dove i reparti di medicina e cardiologia, sono da troppo tempo carenti di dirigenti medici". In un comunicato dell’Ast con dichiarazioni dell’assessore Filippo Saltamartini che risale a ottobre, fu data diffusione alla notizia di vari medici, 6 internisti per la precisione, assunti. Cosa poi smentita da una determina che ha evidenziato una sola specialista e uno specializzando assunti, il secondo per due mesi tramite accordo con l’università di appartenenza. La realtà emersa è che per alcuni reparti si mantiene l’elevata professionalità e qualità, come ortopedia, ma per altri del nosocomio camerte non c’è attrattiva".

"In cardiologia c’è attualmente la sola primaria in servizio. In pratica i medici non scelgono questo ospedale e rifiutano l’Ast Macerata". Dunque ci va deciso il comitato Salviamo l’ospedale: "Il nulla di fatto dei concorsi certifica l’estrema difficoltà di gestione di un sistema sanitario regionale ormai incapace di rispondere alle esigenze di tutta la popolazione marchigiana. Gli abbandoni e le fughe di professionisti verso il sistema sanitario privato – continua la nota – le esternalizzazioni dei servizi affidati alle cooperative che avvengono con una frequenza che sembra non destare più alcuno stupore o preoccupazione; il ricorso all’utilizzo di professionalità sempre più anziane per coprire i vuoti di organico; l’arroganza dimostrata con la nomina di dirigenti generali risultati persino sprovvisti dei requisiti di legge necessari a ricoprire ruoli apicali, descrivono in modo impietoso, al di là della propaganda governista, il grave stato di salute in cui versa la nostra sanità". Una stoccata è poi per Saltamartini e altri "nostri rappresentanti locali" per cui secondo il comitato da parte loro "il sistema sanitario in generale e dell’ospedale di Camerino in particolare non sono ritenuti argomenti di interesse".