La manifestazione pro Palestina: "Intervenire ora: non c’è più tempo"

"Stop alle bombe, stop all’occupazione: una piazza per la Palestina": questo il titolo dell’iniziativa di domani, in programma alle 17.30 in piazza Vittorio Veneto. Queste sono ore di altissima tensione nel mondo: proprio ieri, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato la volontà di entrare a Gaza: "L’invasione si farà", ha detto. "Scendiamo in piazza per la Palestina – spiegano dalla Casa del Popolo 10F, soggetto promotore della manifestazione –. Gli eventi di queste settimane, con l’offensiva di Hamas e la vendetta contro Gaza da parte di Israele, rappresentano l’inasprirsi di una situazione di conflitto che nei territori palestinesi va avanti da molti decenni. Siamo cittadini e cittadine maceratesi e del mondo intero, che credono che non possa esserci soluzione alla questione israelo-palestinese se non si pone fine alla violenza unilaterale e non si superano le condizioni di oppressione che fanno soffrire il popolo palestinese, ma anche il popolo israeliano, e se non si rispetta il diritto internazionale come parametro della convivenza". Gli organizzatori della manifestazione per la Palestina sottolineano che "dopo i 1.400 morti israeliani, a oggi si registrano 5.000 morti palestinesi. Siamo indignatie per l’informazione parziale e superficiale che riceviamo a reti unificate, siamo indignatie per l’approccio guerrafondaio dei nostri governi, nazionali ed europei, siamo indignatie per la doppia morale con cui si pesano le vite". Per questo, Casa del Popolo 10 F invita "i cittadini e le cittadine a scendere in piazza".

Questo "per fermare i bombardamenti su Gaza e la pulizia etnica del popolo palestinese – incalzano –, per chiedere il rispetto del diritto internazionale e umanitario, per chiedere la fine dell’embargo a Gaza e la fine dell’Occupazione della Cisgiordania, per chiedere all’Europa di giocare un ruolo di mediazione e risoluzione giusta del conflitto, nella tutela del diritto all’autodeterminazione dei popoli". I promotori chiamano a raccolta i manifestanti: "Non c’è più tempo, oggi come mai dobbiamo dire stop bombardamenti e stop occupazione, per una risoluzione politica del conflitto".

c. g.