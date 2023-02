"La verità viene sempre a galla. La giunta Ricetti-Michelini, infatti, ha dichiarato espressamente che la partita di crediti è stata correttamente depennata dai residui attivi del conto di bilancio. Questo è il termine corretto da utilizzare, senza girarci troppo intorno, sui 867.675,56 euro (tra Tari, Imu e oneri di urbanizzazione). In definitiva alcuni cittadini hanno pagato e altri no. E risulta scritto nella relazione di rendiconto di gestione 2021". Il gruppo Porto Recanati 21-26, formato dai consiglieri Maria Grazia Nalmodi e Alessandro Rovazzani, torna all’attacco in merito alle polemiche nate sulla nuova "Manovra Finanziaria", proposta dallo Stato. Ma non si è fatta attendere la replica del sindaco Andrea Michelini: "Domandiamo ai rappresentanti delle minoranze: vi è chiara la differenza tra l’applicazione di una norma di legge contabile (che come tale non è facoltativa) e il dato di fatto incontestabile che gli istituti deputati al recupero dei crediti proseguiranno l’iter previsto per le cartelle esattoriali? Altrimenti non si fa altro che esporvi a pessime figure".