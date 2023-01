La Manzi su Legnini: "Figura indispensabile, deve essere confermato"

"Desta molta preoccupazione la proroga, solo fino al 14 febbraio, del commissario Giovanni Legnini che si è rivelato una figura indispensabile nella gestione della ricostruzione. Mi auguro che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non faccia dannosi cambi in corsa e ascolti i sindaci della cabina di coordinamento Anci, delle zone colpite dal sisma, che chiedono a gran voce che il lavoro del commissario non venga interrotto". Così Irene Manzi, deputata del Pd, esprime le sue perplessità riguardo la conferma limitata del commissario, cosa che ha già fatto il sindaco di Treia Franco Capponi. "Mi auguro che tutta la politica – prosegue la Manzi – mostri onestà intellettuale e riconosca il valore del lavoro svolto da Legnini, confermando l’incarico".