La mappa del rischio idrogeologico. Attenzione a fossi e piccoli torrenti

Nelle Marche oltre 30 mila persone vivono in aree a rischio frana o alluvione. Così dicono i dati 2024 dell’Ispra, riportati dall’Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem). Complessivamente, nella regione, sono state censite oltre 39 mila frane e circa 1.693 km² di territorio (il 18% del totale) rientrante nelle categorie di pericolosità ‘elevata’ o ‘molto elevata’. La problematica non risparmia nemmeno le coste, dove il fenomeno dell’erosione è aggravato dal calo dell’apporto solido proveniente dai bacini montani e collinari. Se da un lato per Giuseppe Amici, presidente di Uncem Marche, bisogna "coordinare Piani di assetto idrogeologico, strategie di gestione della costa e politiche per le aree interne", dall’altro l’ex direttore del Genio civile maceratese, Vincenzo Marzialetti, fa il punto in provincia sulle zone più a rischio, con prima una premessa: "Il rischio idrogeologico ha due grandi famiglie, quella legate alle frane e alle esondazioni – esordisce –. I dati che circolano hanno un carattere scientifico, ma con grande approssimazione. Nel frattempo l’Autorità distrettuale sta aggiornando le mappe non solo per informare, ma per dare certezza sulle priorità d’intervento. E là dove il rischio è più alto, dove ci sono persone o beni esposti, bisogna intervenire in primis". I problemi più gravi riguardano i piccoli torrenti o i fossi delle aree interne, spesso trascurati: "Un esempio è il ‘Narducci’ a Sforzacosta, un corso d’acqua apparentemente insignificante che, in occasione di temporali concentrati, ha provocato danni ingentissimi – spiega –. Al contrario, i grandi fiumi come il Potenza, il Chienti o il Musone non destano più grandissima preoccupazione come in precedenza". Il rischio è soprattutto "nelle piccole frazioni o nei piccoli comuni". La pericolosità più elevata, in questo caso, sta in quelli sul Nera: Castelsantangelo, Visso e Ussita. Anche perché "gli interventi tardano nonostante i finanziamenti già arrivati – aggiunge –. Nelle zone montane, le acque che scorrono sui versanti ripidi arrivano subito nella confluenza e provocano danni ingentissimi nel giro di qualche decina di minuti, massimo un’ora".

A rischio sono anche le località della zona pedemontana: "Matelica, Esanatoglia e Castelraimondo, dove ci sono l’Esino e l’Esitante". Poi, più a sud, "Montecavallo e Serravalle, dove nasce il Chienti, anche se tale fiume, ripeto, non è tra i più pericolosi". Verso valle, c’è il torrente Cremone "che porta spesso disagi nei comuni di Petriolo e Mogliano, interrompendo spesso la visibilità e causando danni seri". E se si arriva a Macerata, c’è un altro fosso da attenzionare, il Terria, "dato che passa vicino al centro storico e fiancheggia alcune strade importanti, come via Roma – dice ancora Marzialetti –. Lì le sezioni idrauliche sono minime e in caso di pioggia intensa l’acqua va fuori, creando pericoli concreti".

Importante resta "la prevenzione, la manutenzione dei corsi d’acqua, oltre alla conoscenza dettagliata del territorio. Tutti strumenti fondamentali per ridurre il rischio idrogeologico". Senza dimenticare l’importanza "di aggiornare costantemente le mappe e il censimento di torrenti e fiumi minori, che sfuggono spesso ai censimenti ufficiali, ma rappresentano un rischio reale per le comunità". Causa dei dissesti, con conseguenti erosioni, è infine l’incapacità del materiale trasportato dai bacini montani di arrivare al mare "sia per le opere di sbarramento sia per la stabilizzazione della vegetazione – conclude –. Questo ha ridotto la capacità di trasporto dei sedimenti e aggravato l’erosione lungo le coste".