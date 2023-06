La Maratonda III, 24 ore di sport e divertimento nelle Marche

Tra oggi e domani va in scena "La Maratonda III - La ventiquattr’ore di Lefiastra", competizione sportivofolkloristica a squadre. Una staffetta mista che nell’arco di 24 ore tocca i cinque centri storici dei paesi partecipanti: Colmurano, Urbisaglia, Loro Piceno, Sant’Angelo in Pontano e Ripe San Ginesio. Il programma completo si può trovare sulla pagina Facebook di Borgofuturo.

Si inizia stasera, alle 19, dai giardinetti di viale De Amicis di Colmurano con la cerimonia di apertura. Dopo la corsa con carrello e boccia di vino, alle 21.30 al cortile della Rocca di Urbisaglia ci sarà Valdifiastra Live Show con special guestpresidente di giura Il doppiatore marchigiano. A seguire, alle 23.30, concerto di Tonino Carotone. Domani, alle 11.45, la seconda tappa in mountain bike parte dall’anfiteatro romano di Urbisaglia. Tra la ruzzola a Loro Piceno e la bicicletta over 50 a Sant’Angelo in Pontano, si susseguiranno staffetta, briscola a coppie e corsa singola fino all’arrivo della Maratonda, domani alle 19.30 (nello stesso posto da cui è iniziata).

l. g.