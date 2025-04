La marcia della memoria. In cammino sui monti per rendere omaggio ai martiri della Resistenza

Sulle orme della Resistenza. Il 22 marzo 1944, sulle montagne tra Caldarola e Cessapalombo, ventisette giovani di Tolentino e dei paesi vicini furono fucilati dai nazifascisti. Domenica, in occasione dell’81° anniversario dell’eccidio di Montalto, si terrà la Marcia della Memoria, che consente ai partecipanti di ripercorrere, ancora oggi, i sentieri dei partigiani. La ventunesima edizione è stata presentata ieri a Tolentino dal sindaco Mauro Sclavi, dagli organizzatori Giorgio Roselli e Alessandro Campetella, dai rappresentanti dell’Anpi di Tolentino Lanfranco Minnozzi (da 25 anni presidente) e Vittorio Luciani, dai sindaci Giuseppe Fabbroni di Caldarola e Giuseppina Feliciotti di Cessapalombo, dai vicesindaci Mariella Migliorelli di Belforte e Leonardo Roselli di Camporotondo. Alle 8.30 a Tolentino ci sarà la deposizione della corona in piazza della Libertà sulla lapide che ricorda l’eccidio di Montalto, alla presenza delle autorità. Alle 9.30 è previsto il ritrovo, da raggiungere con i propri mezzi, a Caldarola nella zona industriale con servizio navetta per raggiungere piazza Vittorio Emanuele. Intorno alle 10 è fissata la partenza della marcia a piedi verso Montalto per un percorso che, attraversando Vestignano e Valle di Montalto, si snoderà per circa 8 chilometri e mezzo. A Vestignano è prevista una sosta davanti al forno Agamennoni, un luogo della memoria, dove vennero uccisi tre ragazzi, un anticipo della strage. A Valle fu catturato invece Achille Barilatti, comandante del distaccamento di Montalto di Cessapalombo del gruppo "Nicolò". Intorno alle 12.30 è previsto l’arrivo alla Villa di Montalto con "rancio" (piatto di pasta) offerto dall’organizzazione in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 – Supermercato di Tolentino. Alle 14.30 concerto e musica live dei Ribelli della Montagna. A partire dalle 13.30, fino alle 17, saranno a disposizione varie navette per il rientro a Caldarola. Al termine, per chi vorrà, appuntamento al Circolo Arci di "Radeche Fonne" di Villa Pianiglioli (Villa Case) di Belforte con la "merenna partigiana". "Questa manifestazione rappresenta da 21 anni un territorio. Non potrebbe essere realizzata senza il gioco di squadra tra amministrazioni e la collaborazione di tanti cittadini volontari", ha spiegato Giorgio Roselli sottolineando che quest’anno, oltre a Emergency, parteciperà anche la Fondazione Brigata Maiella. Prezioso come sempre il supporto della Pro Loco Cessapalombo. I sindaci hanno sottolineato la grande partecipazione di giovani e l’importanza di tramandare il valore della pace. "Camminare sulle orme dei partigiani è fonte di memoria – hanno affermato –, come attraversare i luoghi in cui quei fatti avvennero, per non dimenticare". Campetella ha sottolineato anche la vicinanza al territorio ferito dal sisma. Per la buona riuscita della manifestazione si invitano i partecipanti a parcheggiare la propria auto nella zona predisposta dagli organizzatori, all’interno dell’area industriale di Caldarola, da cui partiranno le navette. La Resistenza continua a Piobbico di Sarnano domenica 11 maggio, quando si terrà un’altra manifestazione legata alle vicende partigiane.