La Mar.Eco chiede l’ampliamento: "Preoccupati per la sicurezza"

I residenti di Piane di Potenza, frazione di Montecassiano tornano alla carica sulla Mar.Eco, azienda che si occupa di rifiuti. "La ditta chiede l’ampliamento" esordisce il gruppo sostenuto dal comitato "Montecassiano libera voce". Dopo l’incendio del 5 luglio nell’azienda, i cittadini attendono allarmati la valutazione del sindaco Leonardo Catena. Sono sorpresi dalla risposta di quest’ultimo che, il 20 agosto, comunicava al Movimento "non risultano informazioni relative a incidenti capitati nella notte tra il 5 e il 6 luglio".

Ancora più allarmante, per i cittadini, è la richiesta di ampliamento da parte della ditta, che svolge attività di recupero e di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in una zona commerciale e residenziale. Nel 2023 la Mar.Eco, subentrata alla Giustozzi Ambiente, invece che delocalizzare ha chiesto l’ampliamento. Abitanti e operatori commerciali della zona intendono ribadire che sono "in corso le operazioni di bonifica della falda acquifera per inquinamento da tetracloroetilene", senza dimenticare che "in questa frazione si sono verificati negli ultimi dieci anni cinque casi di patologie oncologiche e patologie legate a problemi respiratori e alla tiroide. E la Mar.eco, per il materiale infiammabile che tratta, è a rischio incendi. Ciò diventa un problema gravissimo se si aggiunge la presenza, a poche decine di metri, della ditta Fiamma 200D e di un distributore di benzina. L’iniziativa economica privata è libera – concludono -. Ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla salute, all’ambiente. Attendiamo fiduciosi i pareri degli organi competenti, in particolar modo quello di compatibilità urbanistico-ambientale e soprattutto quello sulla viabilità che dovrà rilasciare il Comune e in particolare il sindaco Catena, da cui ci aspettiamo un riscontro costruttivo".