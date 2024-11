La masterclass di Cristina Mercuri per i vent’anni della tenuta Graidi

Vent’anni di Denominazione di origine controllata e un evento unico nel suo genere per festeggiare questo traguardo. Sabato prossimo, in occasione di "Appassimenti aperti", la storica cantina Terre di Serrapetrona – Tenuta Stefano Graidi, celebrerà i 20 anni del Serrapetrona Doc con due grandi protagonisti del settore: Cristina Mercuri (foto), acclamata Wine educator e candidata Master of wine, e il Robbione, primo vino fermo prodotto dall’azienda, considerato il fiore all’occhiello della Vernaccia nera. La Mercuri guiderà una masterclass dalle 17 ma per i partecipanti ci sarà la possibilità, dalle 16, di visitare la tenuta Graidi. Al centro dell’incontro la storia e l’evoluzione del Robbione, prodotto simbolo di un territorio che negli anni ha saputo affermarsi grazie a una varietà autoctona, la Vernaccia Nera. Questa verticale offrirà agli ospiti l’opportunità di scoprire annate storiche e approfondire il ruolo della Doc Serrapetrona, istituita nel 2004 per promuovere e proteggere i vini fermi da Vernaccia nera, affiancandosi alla Vernaccia di Serrapetrona Docg, la versione spumante più conosciuta. L’ingresso a posti limitati è su prenotazione, disponibile all’indirizzo mkt@terrediserrapetrona.it.