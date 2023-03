La maxi frode sui rottami ferrosi Sequestrati yacht, gioielli e contanti

di Paola Pagnanelli

Camion vuoti viaggiavano da Macerata alla Lombardia, per giustificare un’attività di recupero di scarti di ferro che in realtà esisteva solo sulla carta. Con questo stratagemma 18 persone – quattro delle quali erano nella nostra provincia – avrebbero messo in piedi una maxi evasione, che avrebbe fruttato 22 milioni di euro da reinvestire in beni di lusso. Due yacht ad esempio sono stati messi sotto sequestro a San Benedetto. Le indagini condotte dai finanzieri della Compagnia di Gorgonzola hanno fatto scoprire una organizzazione criminale dedita al riciclaggio di proventi illeciti derivanti da una rilevante frode fiscale nel settore dei metalli ferrosi. Sono coinvolte 18 persone e 24 società nazionali ed estere, attraverso cui transitavano i capitali illeciti, dapprima diretti verso paesi dell’Unione europea (Bulgaria, Ungheria, Repubblica Ceca e Serbia) e poi reintrodotti in Italia mediante restituzione in contanti agli artefici della frode. Alla fine delle indagini, nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito una serie di sequestri preventivi in diverse regioni: Lombardia, Umbria, Liguria, Piemonte, Puglia e appunto le Marche. Le perquisizioni hanno permesso di sequestrare contanti in valuta nazionale ed estera per circa 800mila euro, disponibilità liquide su conti correnti per quasi 3 milioni di euro, 120 immobili, 100 veicoli e due yacht nonché numerosi orologi di pregio e gioielli. I due yacht erano appunto a San Benedetto, e il loro valore è stimato in 400mila euro.

Ai titolari di due società con sede vicino Macerata sono stati sequestrati contanti e conti correnti, mezzi industriali e beni di lusso per circa tre-quattro milioni di euro. In tutto quattro degli indagati sono residenti vicino Macerata, pur essendo originari di altre regioni italiane. In base a quanto accertato dalla Finanza, da una società esistente qui partivano i camion, con fatture e documenti di trasporto, diretti in Lombardia. Ad accoglierli però era una società che faceva solo da cartiera, emettendo fatture. Da Milano poi il giro continuava, i bonifici erano indirizzati dalle Marche alla Lombardia e poi in altre regioni anche fuori dall’Italia, e infine il denaro tornava agli indagati, per essere speso e investito. A volte i rottami ferrosi c’erano, ma finivano scaricati in posti diversi rispetto a quello indicato nei documenti; altre volte nei camion non c’era proprio nulla.