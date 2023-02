La Med Computer ha ricevuto il premio "Eccellenze italiane"

Un’occasione di assoluto prestigio nel suggestivo scenario degli eventi di gala collegati al Festival di Sanremo. Il premio “Eccellenze italiane” è stato riconosciuto ad una delle realtà aziendali marchigiane ed italiane più importanti, la Med Computer. L’azienda maceratese ha ricevuto questo riconoscimento grazie agli oltre 40 anni di esperienza nel settore tecnologico ed alla crescita costante sul territorio nazionale. In occasione della serata è stato presentato anche il marchio Tunit, la private label del gruppo con cui vengono realizzati prodotti innovativi ed esclusivi per l’elettronica di consumo. Il premio, ritirato dall’amministratore delegato Stefano Parcaroli (nella foto), ha un significato importante. "Questo è un riconoscimento che sancisce anni di lavoro e successi – sottolinea Parcaroli -. Il 2023 ci vede protagonisti in questa unione che porterà, dal primo Aprile, alla nascita di MGH. Il marchio Med Store continuerà ad esistere con un progetto innovativo basato sull’economia circolare e sulla flessibilità di acquisto dei dispositivi tecnologici, con il pay-per-use che sta avendo sempre più spazio e che sperimenterà nuovi settori commerciali .