La medicina arma del potere secondo Sossai

Esce in questi giorni in tutte le librerie e piattaforme editoriali online la nuova opera del professor Paolo Sossai, intitolata “Medicina arma di potere” e pubblicata da Armando Curcio Editore. Per il professor Sossai (nella foto), maceratese di adozione, docente all’Università di Camerino e già primario del reparto di Medicina interna di Urbino, è il terzo saggio che segue “Pancia in fiamme” e “Virus intelligenti”. Dopo circa 38 anni di lavoro, prevalentemente nella sanità pubblica italiana ed estera, 16 anni di primariato e una kafkiana storia di soprusi e illegittimi licenziamenti da parte di Asur e ora di Ast 1, il professor Sossai prende in considerazione il rapporto di forza di chi lavora con la vita e la morte, il potere dell’arma “medicina” in tutte le sue forme e nei vari periodi storici. Interessante è la denuncia, con dati alla mano, della incessante distruzione del nostro sistema sanitario universalistico, voluto fortemente con la legge del 23 dicembre 1978. Di notevole interesse i capitoli che trattano le condizioni di vita in Italia e che evidenziano che circa il 20% della popolazione è sotto la soglia di povertà, sia assoluta che relativa e che in un sistema sanitario disastrato non trovano risposta ai loro bisogni di salute. "Una distruzione – spiega il professor Sossai - perpetrata da una politica miope che ha creato una classe dirigente nella maggior parte dei casi incompetente e impreparata". Interessanti, nell’ opera di Sossai, i contributi di Francesco Maria Fioretti, già presidente della I Sezione civile della Corte di Cassazione, e di Giancarlo Faletti, legale del sindacato medico Cimo.