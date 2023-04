La mensa dell’ospedale Una multa per la sporcizia

di Paola Pagnanelli

Sporcizia sul pavimento della mensa dell’ospedale. Per questo il gestore ha avuto una multa di mille euro dai carabinieri per la tutela della salute. D’intesa con il ministero della salute, i militari del Nas hanno fatto una serie di controlli a livello nazionale nelle mense all’interno delle strutture ospedaliere e sanitarie, per verificare le condizioni igieniche e strutturali, l’attuazione delle procedure di sicurezza alimentare e la corrispondenza ai vincoli contrattuali delle ditte assegnatarie. Nelle Marche i carabinieri del Nas di Ancona hanno controllato 35 mense e punti di cottura di ospedali, case di cura e residenze protette: otto in provincia di Macerata, 12 nella provincia di Ancona, otto a Pesaro, sei in provincia di Ascoli e una in quella di Fermo. In 18 casi sono state riscontrate carenze strutturali consistenti nel distacco di parti di intonaco, dissoluzione di continuità nella pavimentazione, annerimento e presenza di fessurazioni nelle pareti.

In pochissimi casi sono state rilevate carenze igienico sanitarie dovute alla presenza di umidità. Unico multato in regione il gestore della mensa dell’ospedale di Macerata, per non aver provveduto a effettuare le pulizie ordinarie. In occasione dell’ispezione infatti è stata rilevata la presenza di sporcizia diffusa sul pavimento relativa a residui di lavorazioni pregresse. In tutta Italia, i controlli hanno interessato 992 punti di cottura e preparazione pasti di altrettante strutture sanitarie, pubbliche e private: 340 di questi hanno evidenziato irregolarità, pari al 34 per cento, con l’accertamento di 431 infrazioni penali e amministrative per complessivi 230mila euro di sanzioni pecuniarie. Le violazioni riguardano la gestione degli alimenti, la mancata rispondenza in qualità e quantità ai requisiti prestabiliti dai capitolati d’appalto e dell’uso di ambienti privi di adeguata pulizia e funzionalità. Nel corso delle verifiche sono stati eseguiti anche numerosi tamponi di superficie e campioni per la ricerca di agenti patogeni e contaminanti sulle aree di maggiore rischio, quali superfici di lavoro, vassoi e acqua utilizzata per la preparazione dei pasti.