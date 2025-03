La mensa finisce nel mirino: "Il servizio è peggiorato"

"Il servizio mensa è nettamente peggiorato. Il menù imposto è scarso. Una spending review viene spacciata per scelta green". Una trentina di studenti dell’Università di Macerata si sono riuniti al polo di Filosofia in un’assemblea per discutere del servizio mensa fornito dall’Erdis. Antonello Urso, studente borsista tra gli organizzatori dell’incontro, racconta che "gelati, succhi di frutta e dolci sono stati eliminati dalla proposta, e quelli che erano contorni come piselli o fagioli ora vengono dati come secondi. Le porzioni, inoltre, sono state ridotte. Siamo stati convocati a fine febbraio in una riunione dove ci hanno spiegato il cambio, ma solo a titolo informativo, non abbiamo avuto alcuna voce in capitolo". Il nuovo menù, secondo gli studenti, viene "spacciato per ecosostenibile, mentre non fa altro che ridurre la scelta".

Gli studenti spiegano che la proposta "è partita da nutrizionisti di Unicam, e riguarda tutte le mense delle Marche gestite dall’Erdis". Jacopo Pio Falgiani, studente borsista, spiega che "da quando il menù è cambiato ho perso quattro chili in un mese. I dietologi, dicono, hanno supervisionato il menù ma non è possibile, a ventidue anni e in perfetta salute, perdere tanto peso. Non siamo stati ascoltati, vogliamo farci sentire". Gianmarco Mereu ribadisce che "nel frattempo continuano gli sprechi alimentari. La mensa dovrebbe essere un diritto. Pensiamo di organizzare un presidio". Nel volantino distribuito per l’assemblea, si legge che questo è "l’ennesimo attacco al diritto allo studio. I servizi vengono peggiorati per spingerci a pagare di tasca nostra ciò che dovrebbe essere gratuito". Un altro borsista, Fernando Pennaforte, sottolinea che "la qualità del servizio è scesa molto. Io sono vegetariano, ma la mia esperienza con la mensa è nettamente peggiorata, la cucina è pessima".

Lorenzo Fava