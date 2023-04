La mensa scolastica al top in Italia, ma gli alunni non sono così felici

È una mensa "a marchio d’oro" quella delle scuole recanatesi gestita dal Comune e affidata in appalto dal 2019 alla ditta Serenissima Ristorazione spa dietro il pagamento per ogni pasto di 4,14 euro (iva inclusa). Un riconoscimento che nell’anno appena trascorso ha fruttato al Comune il contributo di 22.538 euro da parte del ministero delle Politiche agricole nell’ambito del fondo istituito nel 2017 per promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili nei servizi di refezione scolastica e realizzare iniziative di informazione e di promozione. Le mense recanatesi, quindi, sono state confermate mense biologiche d’eccellenza con marchio "oro" che corrisponde a una percentuale di utilizzo di materie prime di origine biologica pari, almeno, al 90%. Effettivamente nelle scuole cittadine i cibi serviti agli studenti sono al 100% composti da prodotti biologici al 100%, dalla frutta agli ortaggi, dalla pasta al pane, dall’olio alle uova e solo per la carne la percentuale del biologico si attesta al 50%. Peccato che ai bambini il cibo servito a sembra non farli impazzire. Dal questionario di gradimento effettuato dal Comitato mensa, infatti, emerge un giudizio del servizio sufficiente (28.6% insufficiente, 40.2% sufficiente, 26.5% buona): il 71.8% dei bambini mangia meno della metà del pasto (pasto completo il 28.3%), sia perché i piatti proposti sono poco appetibili che per la scarsa flessibilità nel cambio di alimenti non graditi. A questo si aggiunge anche la mancanza di educazione alimentare all’interno delle famiglie. Eppure il servizio costa, eccome se costa, sia per l’amministrazione comunale che per le famiglie. In Comune è stato assunto un impegno di spesa di poco più di mezzo milione di euro per garantire il pasto dei bambini per tutto l’anno scolastico mentre le famiglie pagano 3,60 per un figlio che frequenta la scuola d’Infanzia e primaria, 3 per il secondo figlio e 0,80 per il terzo. Se lo studente, invece, frequenta la scuola secondaria di primo grado il buono-pasto costa 3,80 per il primo figlio mentre gli altri, eventualmente, pagano 3,20 euro.

Antonio Tubaldi