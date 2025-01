La Mezza Luna cambia gestione: "Nuove sfide dopo il terremoto"

"Cedesi attività di ristorazione, pizzeria e pub a Ussita, locale ampio rimasto agibile dopo il terremoto". È l’annuncio pubblicato online da Rossella Orazi, titolare della Mezza Luna Club a Ussita. E in un giorno ha ricevuto diverse chiamate da persone interessate. "Non è una chiusura ma una cessione – precisa Orazi –. Saremo aperti fino al passaggio del testimone, finché qualcuno non rileva l’attività. Non abbiamo fretta". La Mezza Luna Club era una sorta di quartier generale dopo le scosse. Orazi è rimasta sempre nello stesso posto, con le figlie Linda e Martina. "Ringraziamo i clienti e le dimostrazioni di affetto ricevute – aggiunge –. L’attività è fiorente; durante la settimana lavoriamo con gli operai della ricostruzione, nei weekend con il turismo invernale ed estivo. Sotto le vacanze natalizie c’è stato il pienone. Ma ora le mie ragazze hanno trovato le loro strade e per me è il momento di affrontare nuove sfide".