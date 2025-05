"La mia bisnonna, una femminista nei fatti"

"La cultura dà potere e permette di affrontare il mondo: ecco la lezione della mia bisnonna". La scrittrice Giuliana Salvi, all’esordio nella narrativa, parla del suo libro "Clementina" (Einaudi) che oggi sarà al centro di Macerata Racconta dove alle 16 sarà sotto le luci dei riflettori nell’incontro agli Antichi forni introdotto da Alessandra Pierini. "Clementina - aggiunge - sapeva accendere nei ragazzi il desiderio di possedere la cultura". In queste pagine c’è la descrizione di una donna, nata nel 1882 e rimasta vedova, capace di fondare non solo una scuola nella sua casa aiutando molti bambini e bambine, ma anche di fare crescere i suoi figli assicurando loro un futuro.

Salvi, qual è stata la molla per raccontare la storia di Clementina?

"Il desiderio di creare una comunicazione immaginaria tra la mia bisnonna e il futuro che avevo dentro di me, era il periodo del lockdown quando aspettavo la prima bambina e mio marito lavorava in ospedale. Ho iniziato a scrivere e ho continuato a farlo anche quando ero incinta del secondo figlio".

Qual è stata la difficoltà di mettere nero su bianco fatti familiari?

"Non è stato semplice. Occorreva raccontare una vita vera, di una persona realmente esistita: ma non avevo intenzione di fare una biografia".

Che personaggio è stato?

"Una femminista nei fatti, una donna del Sud, difficile, una intellettuale e imbellettarla l’avrebbe rovinata così come farne un’eroina, anche se ha fatto un qualcosa di straordinario fondando una scuola. Ha insegnato per garantire un futuro ai figli".

Diversi anni fa Clementina si è messa in gioco diventando una insegnante, è stato per lei la stessa cosa quando ha deciso di scrivere il suo primo libro?

"Sì. Ho lasciato il mio precedente lavoro di redattrice televisiva, ricercatrice e collaboratrice di testi per case di produzione di documentari. Mi sono messa in gioco con la stessa caparbietà di Clementina, che credo di avere ereditato. Non avevo un agente, una casa editrice e alla famiglia ho svelato queste novità solamente quando ho firmato il contratto con Einaudi perché volevo essere sola nella scrittura".

Cosa ha scoperto di nuovo andando a fondo di questa donna nata nell’Ottocento?

"Sono cresciuta con i racconti familiari su di lei, un personaggio affascinante ma anche ruvido e duro per i dolori della vita. L’ho capita quando ho scritto di lei, poi in quel periodo sono diventata madre. Lei aveva perso una figlia, poi alla morte del marito, ingegnere alle Ferrovie, è stata costretta a tornare a Lecce ai tempi della Prima guerra mondiale dopo avere vissuto una vita agiata a Roma. Ha vissuto con la promessa fatta al marito che avrebbe cresciuto i figli dando ciò che lui avrebbe potuto garantire".

Qual è stata la risposta dei lettori e lettrici in occasione delle varie presentazioni?

"Il libro è uscito a fine marzo e da allora mi hanno scritto in tantissimi, anche giovani, che mossi dalla curiosità hanno cercato notizie sulla vita dei loro antenati. Scrivere è un mestiere solitario, si sta con la propria storia e con i suoi personaggi, ma è una gioia immensa quando vengono accolti con affetto dopo averli lasciati liberi nel mondo".

Una curiosità, nelle note degli organizzatori è scritto che lei è molto legata a Macerata e al suo territorio. Qual è il filo che la unisce a questa terra?

"Mio marito, Matteo Ornelli, è maceratese".