"La mia Golf ritrovata a Cerignola, a breve verrà dissequestrata"

"A breve, l’auto sarà dissequestrata dai carabinieri di Cerignola e poi dovrò spedire la delega per farla smaltire. Sicuramente, quando comprerò la prossima macchina, sottoscriverò con la mia assicurazione anche una polizza contro i furti". E’ ancora amareggiato Alessandro Maroni, 50 anni e di mestiere programmatore di macchine utensili, che nella notte tra il 22 e il 23 gennaio ha subito il furto della sua Volkswagen Golf, parcheggiata sotto casa in via Beethoven, nel rione Musicisti, a Porto Potenza. Del furto se n’era accorto la mattina seguente. Perciò aveva denunciato il fatto ai carabinieri di Porto Potenza mentre nel pomeriggio la sua vettura era stata ritrovata dai militari dell’Arma a Cerignola (in provincia di Foggia). Ma ormai era stata ridotta a uno scheletro, perché ogni pezzo utile del veicolo era stato asportato, e quindi da buttare. Tant’è che, come lui aveva raccontato in un articolo apparso nei giorni scorsi sule colonne del Carlino, i carabinieri erano riusciti a riconoscere la sua auto soltanto dal numero del telaio. "Ora per smaltirla pagherò lo stesso prezzo previsto per la rottamazione e speriamo di essere veloci in tale pratica, in modo da non dover saldare in aggiunta il bollo auto per il 2023 – aggiunge Maroni –. Immagino che per tanti residenti ci sia davvero preoccupazione nel parcheggiare la macchina per strada. Almeno per me, posso dire che di paura ne ho molta dopo quanto successo appena poche notti fa. In realtà io un garage dove riporre l’auto, ma spesso non lo uso per scomodità, perché figuriamoci se mi sarei mai immaginato di subire un giorno un furto simile. D’altronde sono cresciuto da ragazzino in un tempo che se lasciavi le chiavi inserito dentro la macchina, nessuno te la andava poi rubare. Che dire, purtroppo significa che i tempi sono cambiati".

g. g.