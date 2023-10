"La mia macelleria in vendita: pronto a insegnare il mestiere"

La storica macelleria di Daniele Carancini in piazza Annessione, a due passi dai Cancelli, è in vendita. L’attività è aperta da 43 anni. "Sono costretto a lasciare per motivi personali, purtroppo – spiega Carancini, al suo fianco come sempre la moglie Katia –, altrimenti continuerei, qui si lavora tantissimo. Per una coppia o per un ragazzo giovane è un’ottima attività, sono pronto a insegnare tutto a chi verrà dopo di me. Mi sono sempre dedicato a questo mestiere, da quando sono ragazzino. Babbo faceva le piste, in campagna avevamo i vitelli". Il lavoro, spiega Daniele, non manca di certo: "Serviamo il paninaro, i bar e i ristoranti – sottolineano –, quindi c’è parecchio giro. I clienti oggi vengono qui e cercano la qualità, non sono interessati alla quantità, per quella vanno al supermercato. E offrire sempre qualità, nel tempo, mi ha premiato, abbiamo tanti clienti storici e affezionati". In che consiste il mestiere? "Quando arrivano i quarti di carne si sezionano, poi si sta qui a servire la clientela. Noi siamo aperti tutte le mattine dalle 8 alle 13.30 e i pomeriggi di venerdì e sabato, ma nessuno vieta a chi verrà di tenerla aperta anche di più. Se ora qualcuno vuole farsi avanti e imparare, sono pronto a passargli lo scettro, ma, prima, anche a dargli una mano dietro al bancone". Se ne avesse avuto la possibilità, "avrei continuato ancora per molto, senza dubbio".

Chiara Gabrielli