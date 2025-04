"La milonga del fútbol",. Federico Buffa al teatro Rossini

Domani alle 21.15 al teatro Rossini di Civitanova va in scena Federico Buffa con "La milonga del fútbol". Il giornalista racconta storie potenti, intrise di romanticismo e italianità, impreziosite da Alessandro Nidi al pianoforte e Mascia Foschi al canto.

Lo spettacolo offre un excursus appassionato sulle figure che hanno fatto la storia del calcio, come quelle di Renato Cesarini, un funambolo del gol, che scoprirà Omar Sivori e lo porterà in Italia. Ci si riferisce a lui quando si parla di "Zona Cesarini", per aver segnato alcuni gol negli ultimi secondi prima del fischio finale. O lo stesso Sivori, che incantava l’Argentina degli anni ’50, nel pieno del boom economico. Poi Maradona, el pibe de oro, il più grande di sempre, col suo calcio spettacolare e fantasioso.

La regia dello spettacolo è di Pierluigi Iorio, il light designer è Francesco Adinolfi. Per informazioni, contattare lo 0733.812936, l’Amat al 071.2072439 o il circuito Vivaticket.