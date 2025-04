La minaccia dei dazi Usa. A rischio il made in Italy

"La narrazione governativa secondo la quale saremmo stati "immuni" dalla minaccia dei dazi è smentita dalla realtà di una guerra commerciale che ha disvelato insieme sia i veri spiriti animali del capitalismo americano, sia tutta l’ingenuità della nostra politica estera. È evidente che all’Italia, per non condannarci alla marginalità e alla recessione, non resta altra strada che rinsaldare i rapporti con le politiche europee e gli altri Paesi dell’Unione". È quanto scrive Lorenzo Longo (nella foto), presidente provinciale della Federconsumatori, secondo il quale la guerra commerciale che gli Usa hanno dichiarato al resto del mondo è assurda, e per di più accompagnata da minacce di ulteriori ritorsioni nei confronti di quanti non accettassero di sottostare a tanta "arroganza padronale". "L’Unione Europea, di cui si attendono le adeguate contromisure – afferma Longo - è colpita da dazi doganali fissati al 20% sul proprio export verso gli Stati Uniti, mentre la Gran Bretagna viene "graziata" con un’aliquota dimezzata, del 10%". Il presidente di Federconsumatori sottolinea come questi dazi avranno un forte impatto sulle produzioni italiane, in particolare, oltre che nei comparti della meccanica e della farmaceutica, in tanta parte del made in Italy e sui nostri eccellenti prodotti agroalimentari, come vini e formaggi, molto apprezzati ed esportati oltreoceano.

"L’export italiano è più esposto della media Ue verso il mercato statunitense, con vendite complessive superiori al 16% dell’export totale. Secondo stime del nostro Osservatorio nazionale, con i dazi a questo livello si rischia una diminuzione di circa l’8%, che la debole domanda interna avrà difficoltà a compensare". Ma si temono ripercussioni anche sui prezzi: da un lato le aziende potrebbero tentare di scaricare sul mercato interno i minori margini di guadagno all’esterno, dall’altro i probabili contro-dazi europei sui prodotti Usa importati ne aumentaranno i prezzi al consumo. "Nel complesso – conclude – si stima un impatto negativo sul Pil italiano di 6 o 7 decimi, tanto quanto la crescita programmata dal Governo, che verrebbe così azzerata con conseguenze sul piano fiscale. Sono dinamiche che si innestano in un contesto in cui le famiglie sono già costrette a crescenti rinunce e sacrifici, che aumenteranno ancora disparità, disuguaglianze e povertà".