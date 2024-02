La ministra Bernini in visita a Unicam: "Sì al campus diffuso, vi sosterrò"

La ministra dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini in visita all’università di Camerino. È stata mantenuta la promessa fatta dallo stesso ministro durante l’inaugurazione del 688esimo anno accademico di Unicam, quando aveva potuto collegarsi soltanto da remoto a causa di una convocazione parlamentare imprevista. "Sono particolarmente vicina e affezionata a quest’università, perché Camerino ha una funzione rigenerativa particolare – ha dichiarato Bernini –: riportare l’università in città significa riportare la vita, che dovrà riesplodere e fare di Camerino il luogo delle glorie del passato. Qui c’è tanta luce e ci sono tante cose belle da illuminare". Fondamentale ai fini della rinascita il campus diffuso. "Si tratta di un progetto che condivido pienamente – ha spiegato ancora Bernini –: ormai le università, tanto più quella di Camerino, non sono più chiuse entro le cerchia delle loro mura ma si coordinano con la ricerca, con le imprese, con il Terzo Settore, con le Regioni e con i territori che le ospitano, sono ecosistemi della conoscenza e dell’alta formazione".

Entusiasta della visita il rettore Graziano Leoni: "Accogliere la ministra Bernini con tutti i prorettori, i delegati e i rappresentanti in consiglio studentesco ci ha fatto un immenso piacere – ha dichiarato Leoni –: l’abbiamo accolta in questo edificio riaperto dopo la crisi sismica del 2016, ed al contempo l’abbiamo portato a contatto con la realtà dell’università di Camerino, ancora fortemente stressata dal perdurare di una situazione in cui la ricostruzione non è ancora ben avviata. Abbiamo avuto da parte della ministra rassicurazioni per il futuro e l’impegno di continuare a sostenere la nostra università, che è un punto fermo del territorio appenninico".

Dopo il ritorno del rettorato in centro, il rettore mette nel mirino altri obiettivi concreti: "Puntiamo alla riapertura del nostro Polo didattico, ex Chimica, ed anche di quello del centro storico – le parole di Leoni –: stiamo arredando gli spazi interni per poter dare ulteriore spazi da vivere ai nostri studenti".

Presente all’incontro anche il commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli. "Oggi (ieri; ndr) la Bernini ha confermato un’attenzione particolare che abbiamo visto documentata nell’integrazione finanziaria che appena due giorni fa il Consiglio dei Ministri ha voluto disporre per assumere e stabilizzare ulteriori 350 operatori dei Comuni e degli Usr – ha dichiarato il commissario –; inoltre, oggi abbiamo voluto confermare l’attenzione del Governo verso due obiettivi: il primo è quello del campus diffuso, ossia l’idea di poter abbinare l’azione dei privati che, coordinati con le strutture universitarie, potrebbero già avviare la ricostruzione in maniera tale da funzionalizzare gli immobili ricostruiti verso studentati diffusi per gli studenti di Unicam; il secondo è il centro di ricerca Stric, finanziato con fondo complementare sisma, che sarà destinato a sviluppare le più aggiornate conoscenze sulle tecniche della ricostruzione per aumentare l’offerta formativa di Unicam affinchè questo cratere, una volta ricostruito, possa marciare speditamente verso l’avvenire".

Al termine della visita la ministra Bernini è stata omaggiata di una targa nell’ufficio del rettore.