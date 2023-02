La minoranza contro Michelini: "Anticipati gli interventi sui social"

Ancora non si placano, a Porto Recanati, le polemiche sorte nel Consiglio comunale di lunedì pomeriggio, quando i gruppi di minoranza Centrodestra Unito e Porto Recanati 21-26 hanno abbandonato l’aula. Tutto era nato perché l’amministrazione comunale aveva espresso diniego in merito alla nuova "Manovra finanziaria", proposta dallo Stato, ma nel farlo aveva anticipato tale decisione tramite un comunicato stampa, apparso sui social qualche ora prima. E ciò non è affatto piaciuto all’opposizione. "Il sindaco Andrea Michelini ancora non ha capito – affermano i consiglieri Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini di Centrodestra Unito – che esiste una differenza abissale tra il dirittodovere delle minoranze di rendere pubblica la propria attività (le interrogazioni), che effettuiamo solo dopo aver avuto certezza di lettura e protocollo di arrivo. Il sindaco ancora non sa che sono le risposte a non poter essere date prima del Consiglio. E’ lui ad affidare le risposte molto prima ai social e a mezzo stampa, tanto che poi nella sede preposta e istituzionale non aggiunge niente o quasi. Sarebbe necessario che chi di dovere glielo dicesse o ricordasse". Non diversa l’opinione del gruppo Porto Recanati 21-26, rappresentato dai consiglieri Maria Grazia Nalmodi e Alessandro Rovazzani. "Non è la prima volta che la maggioranza anticipa sui social i propri interventi – dice Rovazzani –. Come a dire che il Consiglio comunale se lo fanno da soli, senza alcuna forma di rispetto per le minoranze. Anzi, il sindaco Michelini non si è nemmeno scusato con il nostro capogruppo Nalmodi, dopo gli attacchi personali in merito alla presenza di ratti nella scuola materna Rodari. Una cosa è lo scontro politico, ma questo senza andare sul personale o attaccare la professionalità di un consigliere, perché noi non l’abbiamo mai fatto". Pure il consigliere Salvatore Piscitelli di Civici per Porto Recanati è critico verso l’amministrazione comunale. "Sono rimasto a discutere il punto, ma poi sono uscito senza votare, come il resto della minoranza. Il problema è che esiste una forma di rispetto verso l’opposizione, perché l’amministrazione deve proporre e dibattere in Consiglio comunale. Forse il sindaco ha troppa voglia di apparire, però dopo un anno e mezzo non ci sono grandi opportunità per la città, come ad esempio nei fondi del Pnrr. Il nostro desiderio, invece, è che le minoranze siano coinvolte nelle decisioni che riguardano il bene di Porto Recanati".

Giorgio Giannaccini