La minoranza critica il Comune: "Nel periodico nessuno spazio a noi"

Puntuale l’uscita a fine anno del periodico di vita municipale edito dal Comune di Recanati e con esso scattano, altrettanto puntuali, le critiche di alcuni consiglieri di minoranza per come si presenta: una carrellata di articoli e foto, tutti esaltanti l’attività dell’amministrazione del sindaco Antonio Bravi, e nessuno spazio per le minoranze. Anzi, sottolinea in una nota il circolo di Fratelli d’Italia, ci sono degli errori pacchiani come "il mancato aggiornamento dell’ingresso del consigliere comunale Pierluca Trucchia nel gruppo di Fratelli d’Italia.

Avremmo capito un mancato aggiornamento immediatamente a ridosso del passaggio, ma questo è avvenuto ben prima delle dimissioni di Roberta Pennacchioni e del conseguente insediamento del consigliere Gianfilippo Simoni, che invece risulta regolarmente in elenco. Quello che, però, è veramente inaccettabile è il mancato spazio alle opposizioni: sono stati infatti inserite due interviste, una al consigliere Reginaldo Polsonetti (Recanati Insieme, maggioranza) e l’altra a Gianfilippo Simoni (Partito Democratico, opposizione).

Peraltro, nell’intervista il consigliere Simoni, afferma di mettersi a disposizione per "la riunificazione del centrosinistra recanatese". Per capirsi, è il giornalino di Recanati o la Pravda? Come si può considerare opposizione – conclude la nota di FdI’ – il Pd e non il centrodestra, rappresentato dai nostri consiglieri e dal consigliere della Lega Benito Mariani?

Troviamo questo atteggiamento salottista e personalistico molto grave nei confronti della cittadinanza e soprattutto di quei 5.138 recanatesi che alle scorse comunali avevano scelto il vero cambiamento e che oggi si vedono totalmente ignorati", da diverse scelte optate dall’amministrazione comunale e dalla maggioranza.