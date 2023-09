La minoranza dal prefetto: "Ostacoli al nostro lavoro"

Il gruppo di minoranza San Ginesio Comunità Condivisa (con capogruppo Nicola Ferranti) va in prefettura "per comunicare le difficoltà incontrate in questi primi mesi di consiliatura e chiedere un intervento". I consiglieri di opposizione sono stati accolti dal viceprefetto Emanuele D’Amico. "Ciò che ci ha spinti a chiedere udienza – spiegano – è stata la scoperta degli oltre 400 atti, riferiti al periodo 2018-2022, non pubblicati sul sito istituzionale, tra cui determine, delibere di giunta e di consiglio comunale, di cui avevamo chiesto conto alla vicesegreteria dieci giorni fa, senza ancora aver ricevuto alcun tipo di risposta. A tutto ciò vanno sommati: la violazione dello statuto comunale per la composizione della giunta; la richiesta di accesso agli atti ancora bloccata; l’impossibilità di relazionarsi direttamente con il revisore dei conti; lo stravolgimento di quanto verbalizzato nella delibera relativa all’interrogazione in cui veniva chiesto chi avesse accesso ai dati dei cittadini iscritti al servizio whatsapp "San Ginesio Informa", dove il sindaco dichiarava in Consiglio di avvalersi dell’aiuto di una figura esterna, con tanto di nome, cognome e un millantato atto autorizzante, ma che ora, alla richiesta di maggiori chiarimenti, è divenuta un’"errata interpretazione".

Arrivando persino al cambiamento, in fase di pubblicazione, di una proposta di delibera approvata in Consiglio e infine, in questi giorni, al diniego di accesso agli atti tramite gli uffici comunali, con la richiesta di passare esclusivamente per gli amministratori. Tutte azioni che di fatto ostacolano il lavoro dei consiglieri di minoranza, chiamati dai cittadini a svolgere soprattutto una funzione di controllo". Il gruppo aggiunge di essere uscito "fiducioso" dall’incontro in prefettura e annuncia che ad ottobre incontrerà i cittadini per illustrare il lavoro svolto in questi mesi e ascoltare istanze e considerazioni.